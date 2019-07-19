بريدة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسوقعت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية " مجتمعي " اتفاقية مع إحدى المؤسسات الوطنية تُعنى بتعليم الأطفال بالترفيه.وتتضمن الاتفاقية إقامة بعض الفعاليات الخاصة بالأطفال، وكذلك بعض النشاطات للأطفال المنومين بالمستشفيات خاصة ممن يعانون من أمراض نوعية.يذكر أن مؤسسة الأمير فيصل بن مشعل " مجتمعي" هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى لخدمة المجتمع بجميع فئاته، وتأهيل شبابه وتطويرهم ليكونوا أكثر إنتاجية وعطاءً لخدمة أنفسهم ومجتمعهم.// انتهى //17:08ت م0063