نجران 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث أمس، دورة تدريبية بعنوان "مهارات التفكير الناقد والإبداعي ودمجها في المواد الدراسية"، ضمن برنامج التدريب الصيفي بمركز الأمير مشعل بن سعود للتدريب بالمنطقة.وهدفت الدورة التي قدمها المدرب عبدالرحمن آل موته على مدى 5 أيام، إلى التعريف بمفهوم "التفكير الناقد والإبداعي "، وتنمية مهارات المتدرب في التفكير الناقد والإبداع بما يخدم المسيرة التعليمية وجودة التعليم ويساعد في دمج الفكرة الإبداعية في المناهج والمواد الدراسية وفق الشروط الواجب توافرها في البيئة المدرسية والصفية، وتزويد المتدربين بأهم العناصر المرتبطة بأحدث أساليب التفكير الناقد والإبداعي وعلاقته بعناصر المنظومة التعليمية، وصقل مهارات المتدربين وتنميتها فيما يتعلق بنماذج الأفكار الإبداعية والتفكير الناقد وتوظيفها في المناهج الدراسية.واشتملت الدورة على عدة محاور منها: مفهوم التفكير الناقد والإبداعي ودمجها في المواد الدراسية، أهداف التفكير الناقد والإبداعي التعليمية، تنمية مهارات توليد الأفكار والتفكير الابتكاري لدى الطلاب، استراتيجيات العصف الذهني، تصميم وحدات دمج مهارات توليد الأفكار والاحتمالات في محتوى المادة الدراسية ، تنمية مهارات التفكير الناقد ، الاستنتاج القائم على البرهان والشرح السببي ، درس تطبيقي: التنبؤ ،الحل الماهر للمشكلات: حل المشكلات الإبداعي والتفكير الاختراعي ، فنيات التساؤل لإثارة تفكير الطلاب ، تصميم خطة درس دمج حل المشكلات في المحتوى الدراسي ،تقويم النمو والتحسن في تفكير الطلاب، وتطبيق عملي على أساليب التفكير الناقد والأفكار الإبداعية وكيفية دمجها واستخدامها في العملية التعليمية.// انتهى //17:42ت م0065