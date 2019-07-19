الدمام 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليه 2019 م واساحتفل مكتب التعليم بمحافظة الخفجي، أمس، باختتام فعاليات برنامج إجازتي "4" الذي نفذه نادي الحي بمدرسة الحسن البصري الابتدائية، بحضور رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس عازب محمد القحطاني، ومحافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع وعددا من مدراء الدوائر الحكومية والأقسام بالشركة وأولياء الامور.ونوه قائد النادي سالم البقعاوي بدور اندية الحي في حفظ أوقات الشباب وإسهامها في إعداد النشء للمستقبل من خلال تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية المفيدة وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، معربا عن شكره لشركة أرامكو لأعمال الخليج على دعمها المستمر والذي أسهم في تقدم النادي وحصوله على مراكز متقدمة في مصاف الأندية .وتضمن الحفل الختامي عرضا مرئيا موجزا لأنشطة وفعاليات نادي الحي.وفي ختام الحفل تم تكريم المتطوعين والطلاب المثاليين والمتميزين والرعاة والداعمين للنادي.// انتهى//.17:43ت م0066