ابو عجرم 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسقام مساعد مدير عام شؤون المساجد والدعوة والأرشاد بالجوف إبراهيم بن نزال السليمان مساء أمس بجولة تفقدية على مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم، أطلع خلالها على مصلى الرجال والنساء وملحقاته.ووقف السليمان على جناح الفرع واطلع على الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام وقاصديه وشارك في توزيع المصاحف والكتيبات الإرشادية في أحكام المناسك على الحجاج.وأكد أن هذه الجولة تحظى بمتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي وجّه بأهمية تضافر الجهود والحرص على اكتمال الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام تحقيقاً لتطلعات ورؤى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اتساقاً مع رسالة الوزارة في خدمة الإسلام .// انتهى //18:09ت م0069