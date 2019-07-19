نيويورك 16 ذوالقعدة 1440هـ 19 يوليو 2019 م واسبدأت أسواق الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على ارتفاع، في الوقت الذي دفعت فيه نتائج أعمال قوية لمايكروسوفت أسهم التكنولوجيا للارتفاع، وعززت تفاؤل السوق بعد أن قدم رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جون وليامز، دفعة للآمال بأن المركزي الأمريكي بصدد خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.41 نقطة أو 0.09 % عند الفتح إلى 27246.38 نقطة.كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.15 نقطة أو 0.31 % إلى 3004.26 نقطة، فيما ربح المؤشر ناسداك المجمع 34.10 نقطة أو 0.42 % إلى 8241.34 نقطة عند الفتح.// انتهى //18:23ت م0070