المدينة المنورة 16 ذو القعدة 1440هـ الموافق 19 يوليو2019م واسأقامت مدراس العقيق بالتعاون مع نادي آفاق المعرفة أمس دورة تدريبية بعنوان " إدارة العقل " قدمتها المدربة بوزارة التعليم إقبال المحمدي .وتناولت الدورة العديد من الجوانب من تعريف العقل والمحاور الأساسية للعقل السليم وأهمية الاهتمام به والسلوكيات التي تؤثر على العقل الإيجابية والسلبية وأنواع الشخصيات من خلال السلوك العقلي والمراقب والمرجعي الداخلي والشخص الإجمالي والشخص التفصيلي , كما تناولت الدورة الفروق الدماغية بين الذكر والأنثى في حل المشاكل والتعليم وطرق تفكير الرجل والمرأة في بعض المواقف والفروق بينمها في التركيز والانتباه .// انتهى //18:32ت م0074