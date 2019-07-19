بيروت 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.11%، أي ما يعادل 0.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 846.90 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 53 ألفاً و 234 سهماً بقيمة 339 ألفاً و 677 دولاراً نفذت خلال 30 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 392 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 383 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:39ت م0077