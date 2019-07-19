عام / الأمن التونسي يوقف 40 مهاجرًا غير شرعي
الجمعة 1440/11/16 هـ الموافق 2019/07/19 م واس
تونس 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس
أوقف الأمن التونسي 40 مهاجرًا غير شرعي في عمليات متفرقة بمحافظتي مدنين ونابل جنوب وشمال شرق تونس.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم : إنه تم إيقاف المهاجرين وهم على متن أربع زوارق، بشواطئ المحافظتين كانوا في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط ، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على المجموعة لأتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .
// انتهى //
19:30ت م
0080