تونس 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأوقف الأمن التونسي 40 مهاجرًا غير شرعي في عمليات متفرقة بمحافظتي مدنين ونابل جنوب وشمال شرق تونس.وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم : إنه تم إيقاف المهاجرين وهم على متن أربع زوارق، بشواطئ المحافظتين كانوا في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط ، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على المجموعة لأتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .// انتهى //19:30ت م0080