بيروت 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسافتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المرحلة الأولى من مركز الأمير نايف بن عبد العزيز لغسيل الكلى في مستشفى المقاصد بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد توسعته وإعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث المواصفات التقنية والأجهزة الطبية المتطورة العالمية.حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في لبنان فهد القناص، ورؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، و الرئيس الفخري لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، و وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، وسفراء الدول العربية في لبنان.وبعد جولة للحضور في أرجاء المركز للاطلاع على التوسعة والتجهيزات المتطورة والحديثة المستخدمة لمعالجة المرضى ألقى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الدكتور فيصل سنو كلمة شكر فيها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده الملموسة في دعم القطاع الطبي في عموم محافظات لبنان وبالأخص دوره المشهود في إنشاء مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى.//انتهى//19:33ت م0082