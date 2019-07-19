تاروت 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليه 2019 م واسعقد مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية، مساء أمس، جلسته العمومية العادية الـ 53 برئاسة رئيس المجلس محمد علي الصغير، وحضور أعضاء المجلس ومشتركي ومنسوبي الجمعية، وعدد من أفراد المجتمع، وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مندوب من مركز التنمية الاجتماعية نضال الشماسي، وذلك في مجمع صالات قصر تاروت للأفراح والمناسبات والمؤتمرات التابع للجمعية.وصادق المجلس على الميزانية التقديرية للعام 2019م، وأقر طرح مجمع الصالات للاستثمار والتشغيل، وطرح مبنى روضة الطفل السعيد القديم للإيجار، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة للاستثمار في مشروع سكني على أرض في منطقة الرميلات تم التقدم للدولة لمنحها للجمعية، بالإضافة إلى تحويل نظام الجمعية إلى رجالي نسائي، وإعطاء النساء حق الترشح والتصويت في عضوية مجلس الإدارة.وفي بداية الجلسة ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الصغير كلمة استعرض خلالها الإنجازات التي حققتها الجمعية منذ عام 2016 إلى 2018 م، والتي كانت تصب في النهوض وتنمية العمل الاجتماعي في المجتمع على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية، والتي كان امتدادها على مدى 53 عامًا، مع الطموح إلى زيادتها بدعم المجتمع الدائم، مقدما شكره لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة، وعلى رأسهم حكومتنا الرشيدة " أيدها الله" والتوجيهات المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتمثلة في مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف، مشيدًا بالدعم المقدم من الأيادي البيضاء من أبناء المجتمع والمؤسسات التابعة له.ثم ألقى المهندس شاكر آل نوح كلمة نيابة عن الأهالي أكد فيها أهمية مأسسة العمل الخيري وتنظيم التعاون والتكافل الاجتماعي ضمن الأطر الرسمية والقانونية للمحافظة على استمراريته وديمومته، مشيرًا إلى الدور الذي بذل من الآباء والأجداد في تأسيس الجمعية عام 1387هـ، واقفًا لهم وقفة وفاء وعرفان لوضع اللبنات الأولى لهذا الصرح الاجتماعي الكبير، لافتا الى أن المجتمع يعيش عصر الشباب الطموح، عصر التحولات الكبرى، وتغيير الاحتياجات المجتمعية، ومعه تغيرت أساليب العمل الإداري، وهو ما ينعكس في إيجاد قفزات كبيرة في أداء المؤسسات الخيرية على مستوى الوطن والمنطقة، والارتقاء به، مشيدا بالمبادرات التي نفذت من مجلس إدارة الجمعية.بعدها استعرض أمين صندوق الجمعية رمزي آل عمران التقرير المالي لمدة ثلاث سنوات من عام 2016م إلى 2018م، مؤكدًا زيادة اشتراكات الأعضاء في عام 2018م بمبلغ 114.518 ريال، بنسبة زيادة تصل إلى 22% ، مع تحقيق الجمعية في ذات العام فائض الإيرادات عن المصروفات بمبلغ 3990952 ريالًا بزيادة تصل إلى 173%.وأشار آل عمران الى ما حققته بعض الأنشطة واللجان التابعة للجمعية وذات العائد من فائض أو عجز خلال عام 2018م، حيث وصل الفائض في روضة الأطفال إلى 21%، والمستوصف 34% عجزًا، واللجنة النسائية 45% عجزًا، وتصدرت لجنة كافل اليتيم بأعلى فائض وصل إلى 42%، ولجنة الذكر الحكيم 36% فائضًا، ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة 5% عجزًا، أما صالة الأفراح فحققت فائضًا بنسبة 39%.وفي ختام الجلسة أجاب أعضاء المجلس على مداخلات وأسئلة الحضور وآرائهم ، بعدها تم تكريم الداعمين وبعض لجان الجمعية.// انتهى//.19:50ت م0084