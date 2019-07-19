ثقافي / ختام برنامج تدريب المدربين لمكتب تعليم صامطة
الجمعة 1440/11/16 هـ الموافق 2019/07/19 م واس
صامطة ١٦ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ١٩ يوليو ٢٠١٩ م واس
اختتمت مساء أمس ، فعاليات برنامج تدريب المدربين “TOT” المقام ضمن برامج التدريب الصيفي بمكتب تعليم محافظة صامطة ، وذلك بمركز التدريب التربوي بصامطة.
وهدف البرنامج الذي نفذه المدرب علي بن يحيى سهلي على خمسة أيام .
لتأهيل وتطوير مهارات المشاركين البالغ عددهم ٤٠ متدرباً ، تأهيلاً علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين في مجالات عملهم.
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19:50ت م
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