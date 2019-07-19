صامطة ١٦ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ١٩ يوليو ٢٠١٩ م واساختتمت مساء أمس ، فعاليات برنامج تدريب المدربين “TOT” المقام ضمن برامج التدريب الصيفي بمكتب تعليم محافظة صامطة ، وذلك بمركز التدريب التربوي بصامطة.وهدف البرنامج الذي نفذه المدرب علي بن يحيى سهلي على خمسة أيام .لتأهيل وتطوير مهارات المشاركين البالغ عددهم ٤٠ متدرباً ، تأهيلاً علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين في مجالات عملهم.// انتهى //19:50ت م0085