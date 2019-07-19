عرعر 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأقيمت ورشة تناولت إنجازات هيئة تنمية الصادرات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 قدمها أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي , ضمن فعاليات مبادرة مسائية الرؤية التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على مسرح النادي الأدبي.وقدم المهندس السلمي عرضا تعريفيا بهيئة تنمية الصادرات السعودية, أشار فيه إلى أهمية التصدير كأحد أهم المؤشرات الاقتصادية لتحقيق اقتصاد مزدهر للمملكة من خلال تنويع صادراتها وتقليل الاعتماد على النفط لبناء اقتصاد مزدهر في المستقبل.إثر ذلك عدد المهندس السلمي أهم تحديات الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تعيق نمو الصادرات, وتم تحديد 12 هدفا وبناء 26 مبادرة لتجاوز هذه التحديات, مبينًا أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتصدير.بعد ذلك تُرك المجال للحضور لطرح عددًا من المداخلات التي ناقشت تنشيط نمو الصادرات بالمنطقة وفق رؤية 2030.يذكر أن مبادرة مسائية الرؤية تستهدف توعية المسؤولين ونوابهم ومساعديهم بالقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية بالمنطقة برؤية المملكة 2030 لجهة توجهاتها ومستهدفاتها والتزاماتها وأنظمتها وبرامجها التنفيذية وهياكلها ومبادراتها وإنجازاتها بكافة المجالات، وتحفيز المسؤولين لسد الفجوات التنموية بالمنطقة, وفق مؤشرات رؤية 2030 المعتمدة.// انتهى //20:39ت م0086