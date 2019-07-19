القاهرة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسبدأت الجماهير الجزائرية في التوافد على إستاد القاهرة الدولي، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بين منتخبي الجزائر والسنغال والمقرر أن تنطلق في التاسعة مساء اليوم.وحرصت الجماهير الجزائرية على الحضور لإستاد القاهرة الدولي في وقت مبكر، قبل المباراة النهائية من أجل دعم وتشجيع منتخب بلادهم.كما حرصت أعداد كبيرة من الجماهير المصرية على التوجه للإستاد، لحضور النهائي القاري، وحفل ختام البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.//انتهى//21:06ت م0091