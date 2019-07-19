الطائف 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأقام نادي الفروسية عصر اليوم ٍ ، حفل سباق الخيل الـ 11 ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام ، على مساهمة وهدية نادي الفروسية "جوائز مالية" وذلك على ميدان الملك خالد بالحوية.وتكون حفل السباق من سبعة أشواط ، الأول إنتاج السعودية لجميع الدرجات أفراس إنتاج ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 2400 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي المركز الأول سهم سلطان لحسن صادق الشويش ، ونال المركز الثاني درواس لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي, كما نال المركز الثالث على النيات لنجيب برجس الناصر وحقق المركز الرابع متبين لأبناء سلطان الازمع, وجاء في المركز الخامس أدهم الجزيرة لأسطبل الجزيرة .والشوط الثاني إنتاج السعودية الجزء الأول للخيل التي لم تربح إنتاج سنتين ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 40 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الاول مرتجح لأيمن ناصر الراجحي وحل في المركز الثاني حصري لمحمد عبدالرحمن العماج وحاز المركز الثالث الضرس لمنيف عبدالله المنيف وحقق المركز الرابع الافخم لنغيمش فهد العجمي وحاز المركز الخامس الاحص لسلمان فيصل العضياني .وجاءت نتائج الجزء الثاني للشوط الثاني كما يلي : المركز الأول نجام لخالد فيصل أبو اثنين ونال المركز الثاني مزعل الفرسان لناصر عبدالرحمن الربيعة وحقق المركز الثالث ديباجي لبياق الخيل وحاز المركز الرابع فليحان لمنيف عبدالله المنيف وجاء في المركز الخامس يهدي لعبدالله بن محمد الطخيم والثالث إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول صواك لأبناء فهد منير العضياني ونال المركز الثاني باكره لرامي طلال الجهني وحاز المركز الثالث أخو قطنه لإسطبل الخليبيص ، وحقق المركز الرابع منفرجه لعاصم عبدالرحيم المرغلاني وجاء في المركز الخامس كارمه لمحمد صالح الطويل .والشوط الرابع على هدية مساهمة نادي الفروسية مستورد ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي : المركز الأول باليسيد صالح سليمان الحمد ، ونال المركز الثاني هاييند ستريت لتركي فيصل شنان ، وحقق المركز الثالث مستنير إيرلندا لإسطبل العرين وحل في المركز الرابع المورو إيرلندا لإسطبل الغريبان ونال المركز الخامس توتال ستار لرفاعي صنت الغريبان ، والشوط الخامس إنتاج السعودية وربحت من 1 ـــ 2 فوز إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 90 ألف ريال وجاءات نتائجه على النحو التالي : المركز الأول يجرح لتركي مهدي السبيعي ، وحل في المركز الثاني سينادور لهادي جبران ال رشيد وحقق المركز الثالث اعطاك لعبدالله بن محمد الطخيم وحاز المركز الرابع لهيب المجد لمهل بن وصل البقمي ، وجاء في المركز الخامس كاسر الميمانية لإسطبل الميمانية ، والسادس على هدية نادي الفروسية لجميع الدرجات فرس إنتاج ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 120 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي المركز الاول تطنخ لماجد مهل البقمي ، ونال المركز الثاني راجحية لأيمن ناصر الراجحي وحل في المركز الثالث طراحه لأبناء نايف راضي العنزي وحاز المركز الرابع ناشئة لعادل دخيل الجمعان وحل في المركز الخامس الميعه لمساعد محمد المفضي ، والشوط السابع والأخير للخيالة السعوديين المتمرنين لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 ألف ريال .وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول زهرة الجبل لإسطبل السيح ونال المركز الثاني صايب الرأي لعادل دخيل الجمعان وحل في المركز الثالث مغلوك لفهد عبدالله الحميدي وحاز المركز الرابع سراح لنجيب بن برجس الناصر وحقق المركز الخامس حي هالشوف لمحمد عامر السبيعي .حضر السباق جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة .// انتهى //21:08ت م0094