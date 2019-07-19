عرعر 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية غدًا دورة تدريبية بعنوان "تحليل النص الأدبي " تقدمها الدكتورة وفاء مياح البندر، وذلك بمقر النادي بعرعر .وتأتي الدورة ضمن مبادرة "صيفنا مهارات" والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والتي تستهدف استثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب وللطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية .// انتهى //21:26ت م0095