أبوعريش 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليه 2019م واسبدأت مساء أمس الدورة التدريبية عن " القيادة الحديثة والأنماط الإدارية " ، التي ينفذها مركز الفتاة الاجتماعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش ، ضمن المرحلة الأولى من برنامج "فذّة" ، وذلك بمقر المركز .واشتمل اليوم الأول للدورة التي تستمر ثلاثة أيام وتقدمها المدربة مريم العمير على العديد من المحاور التدريبية حول القيادة الحديثة وإنجاز الأعمال بمساعدة فريق العمل من خلال التنظيم والتنسيق ومراقبة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة ، إلى جانب التعريف بخصائص الإدارة وعناصرها ونماذج المستويات الإدارية ، وذلك بمشاركة 30 فتاة .يُذكر أن برنامج " فذة " يسعى لتأهيل الفتيات لقيادة البرامج الاجتماعية والتطوعية ، وتحسين القدرات الفردية واكتشاف مناطق القوة والعطاء لدى الفتيات وتأهيلهن لصناعة وإدارة البرامج النسائية الاجتماعية والتطوعية باحترافية .كما يهدف البرنامج لاكتشاف الطاقات النسائية الفاعلة وتأهيل الفتيات في المجالات الاجتماعية والتطوعية وتعزيز وتفعيل الأدوار النسائية في القطاع غير الربحي ، حيث يتضمن عددًا من المراحل تحتوي على أنشطة ودورات تدريبية متنوعة تنفذ بمشاركة مدربات متخصصات .// انتهى //21:58ت م0098