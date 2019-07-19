إسلام آباد 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسوقعت باكستان وفرنسا اليوم على اتفاقية تقدم الأخيرة بموجبها 50 مليون يورو في شكل قرض لإعادة تأهيل محطتين للطاقة المائية في باكستان.وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في إسلام آباد، حيث وقعها عن الجانب الباكستاني وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية نور أحمد، بينما وقعها عن جانب فرنسا سفيرها لدى باكستان مارك باتري، ومدير عمليات الوكالة الفرنسية للتنمية في باكستان جاك امبرو.وأوضح بيان صادر عن الجانب الباكستاني أنه سيتم صرف هذا المبلغ على إعادة تأهيل وتحديث محطة "دارغاي" للطاقة المائية، ليتم رفع قدرتها الإنتاجية من 20 ميجاوات إلى 22 ميجاوات، ومحطة "شترال" للطاقة الهيدرومائية من واحد ميجاوات إلى 5 ميجاوات.// انتهى //21:59ت م0100