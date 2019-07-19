إسلام آباد 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسقال وزير شؤون الأقاليم والمناطق الحدودية الباكستاني شهريار خان آفريدي إن الاستقرار في المنطقة مرتبط بنجاح عملية السلام والمصالحة في أفغانستان.صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في إسلام آباد عقب لقاءه مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي سرور أحمد زائي الذي يزور باكستان حالياً.وأكد آفريدي أن باكستان تؤدي دوراً حيوياً وإيجابياً لإنجاح عملية السلام الأفغانية، وأنها تعمل أيضاً مع أفغانستان لتعزيز العلاقات الثنائية التي قال إنها تشهد تحسناً سريعاً مع مرور الوقت.و قال أحمد زائي من جانبه إنه يزور باكستان بتوجيهات الرئيس الأفغاني أشرف غني لبحث العلاقات الثنائية مع الجانب الباكستاني.وأعرب عن شكره لباكستان على فتح مجالها الجوي للرحلات الأفغانية المتجهة إلى الهند.كما ثمن جهود الحكومة الباكستانية فيما يخص توفير التسهيلات للاجئين الأفغان المقيمين في باكستان.// انتهى //22:11ت م0102