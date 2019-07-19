بيروت 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسانخفضت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 28 يونيو إلى 4 يوليو 2019، بقيمة 128 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 210 مليارات و632 مليون ليرة لبنانية، بما يعادل 0.71%، مقيّمة على أساس سنوي.وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي، هذا الانخفاض إلى تراجع العملة المتداولة بمقدار 29 مليار ليرة، كما تراجع الودائع تحت الطلب بمقدار 405 مليارات ليرة لبنانية.وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع، ارتفع إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 306 مليارات ليرة لبنانية، وذلك نتيجة تراجع الطلب على الودائع لأجل والودائع الإدخارية المقيدة بالعملة اللبنانية بمقدار 13 مليار ليرة لبنانية، فيما ارتفع الطلب على الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بقدار 212 مليون دولار.// انتهى //23:00ت م0111