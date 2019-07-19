مكة المكرمة في 16 ذو القعدة 1440 ه الموافق 19 يوليو 2019 م واسوزعت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا اليوم مخططات مواقع مخيمات الحجاج في منى وعرفات على رؤساء مكاتب مجموعات الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة البالغ عددها 140 مكتبًا, بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر ونائبه المهندس هشام بن عبدالرحمن الشلي وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى بمقر المؤسسة بحي الرصيفة بمكة المكرمة.وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر بالجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء مكاتب الخدمات الميدانية وجميع العاملين معهم منذ انطلاق العمل الفعلي لموسم حج هذا العام, معربًا عن أمله في استمرارها ومضاعفتها في الأيام القادمة لتحقيق النجاح المنشود لأعمال الموسم في خدمة ضيوف الرحمن تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله-.وأكد أن المؤسسة بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة سعت وتسعى إلى التميز في الأداء وتقديم الخدمة والرقي بها في كل عام بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ويتوافق مع تطلعات الوزارة التطويرية ويترجم تفاني وإخلاص مطوفي المؤسسة على أرض الواقع في تقديم خدمات مثالية وراقية للحجاج الذين تتشرف المؤسسة بخدمتهم البالغ عددهم هذا العام أكثر من 570 ألف حاج .// انتهى //23:17ت م0113