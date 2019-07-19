لندن 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأكدت بريطانيا احتجاز إيران سفينة ترفع علم بريطانيا وأخرى ترفع علم ليبيريا في مضيق هرمز, واصفة ذلك بالأمر الغير مقبول وداعية إلى حرية الملاحة في الخليج.وأعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم عن قلقه الشديد إزاء احتجاز السلطات الإيرانية السفينتين في مضيق هرمز, مضيفًا "سأحضر بعد قليل اجتماعا أمنيا لاستعراض ما نعلمه وما يمكننا فعله لضمان الإفراج سريعًا عن السفينتين- سفينة ترفع علم بريطانيا وأخرى ترفع علم ليبيريا".وقال هنت في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن : "احتجاز السفن غير مقبول و من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة وقدرة كل السفن على التحرك بأمان وحرية في المنطقة".// انتهى //23:24ت م0114