رياضي / لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية أشرف مليكي .. فارق الخبرة سبب الخسارة من مصر
الجمعة 1440/11/16 هـ الموافق 2019/07/19 م واس
نيوم 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس
أوضح قائد المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية أشرف المليكي أن الخسارة من المنتخب المصري اليوم ، بسبب فارق الخبرة والمعدل اللياقي وبالتحديد في شوط المباراة الثالث.
وقال أشرف عن مستقبل اللعبة في المملكة " بعد مشاركتنا في هذه البطولة وتقديم اللاعبين أداء مميز على الرغم من الإعداد الغير كافي ، إلا أنني متفاءل بمستقبل قوي للأخضر السعودي في كرة القدم الشاطئية في ظل وجود الدعم الكبير من قبل المسؤولين.
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23:38ت م
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