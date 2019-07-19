نيوم 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأوضح قائد المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية أشرف المليكي أن الخسارة من المنتخب المصري اليوم ، بسبب فارق الخبرة والمعدل اللياقي وبالتحديد في شوط المباراة الثالث.وقال أشرف عن مستقبل اللعبة في المملكة " بعد مشاركتنا في هذه البطولة وتقديم اللاعبين أداء مميز على الرغم من الإعداد الغير كافي ، إلا أنني متفاءل بمستقبل قوي للأخضر السعودي في كرة القدم الشاطئية في ظل وجود الدعم الكبير من قبل المسؤولين.// انتهى //23:38ت م0115