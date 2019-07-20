مكة المكرمة في 16 ذو القعدة 1440 ه الموافق 19 يوليو 2019 م واسزار إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي اليوم موقع مبادرة محافظة خليص " درب الأنبياء لخدمة ضيوف الرحمن " بموقع مركز ستارة اطلع خلالها على الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام .واستمع إلى شرح مفصل من قبل عضو اللجنة المنظمة لدرب الأنبياء رجاء الله السلمي وفريق العمل عن الإمكانات والتجهيزات التي تم توفيرها في المبادرة لخدمة وراحة الحجاج أثناء استقبالهم في الموقع وما تسعى إليه المبادرة من تحقيق الأهداف النبيلة تجاه ضيوف بيت الله الحرام بما تنسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة من عناية واهتمام بقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن وأشعارهم بالسعادة التي تنتاب أهالي هذه البلاد المباركة وهم يستقبلون حجاج بيت الله العتيق وحرصهم على إبراز ما تقدمه المملكة حكومة وشعبًا من خدمات لراحتهم بتوجيه من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - .وأشاد فضيلة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي بما شاهده من إمكانات وأعمال وخدمات, مثنيًا على جهود كافة القائمين على المبادرة وما يبذله الشباب العامل بها وبأهدافها وبرامجها سائلا الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم .// انتهى //00:12ت م0116