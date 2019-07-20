نيوم 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأكد لاعب المنتخب المصري لكرة القدم الشاطئية هيثم محمد ، أن مشاركتهم في هذه البطولة الدولية من أجل المنافسة وتحقيق اللقب ، بالرغم من وجود منتخبات قوية سبق لها المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية مثل منتخبي الإمارات وعمان الذي حقق لقب بطولة المغرب الأخيرة.وأضاف هيثم محمد :" الهدف من المشاركة في هذه البطولة القوية من أجل الإعداد بشكل مميز لأولمبياد البحر المتوسط .// انتهى //00:12ت م0117