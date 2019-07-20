القاهرة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسحقق منتخب الجزائر الأول لكرة القدم لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت منافساتها على أرض مصر، بعدما فاز على نظيره السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات البطولة اليوم على ملعب إستاد القاهرة.وأحرز هدف الجزائر اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية على إنطلاق المباراة، من تسديدة قوية اصطدمت بشيخو كوياتي مدافع السنغال لتسكن الشباك.// انتهى //00:31ت م0118