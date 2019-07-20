لندن 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسالتقت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت بنظيرها اللبناني إلياس بو صعب اليوم في العاصمة البريطانية لندن.وتناول اللقاء بحسب بيان للحكومة البريطانية التعاون في مجال الدفاع وعدد من المجالات الأخرى.كما التقى الوزير اللبناني كلا من وزير الدولة للقوات المسلحة البريطاني مارك لانكستر، ورئيس أركان الدفاع الجنرال السير نك كارتر.// انتهى //00:32ت م0119