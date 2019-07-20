الصليبية 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسيواصل مهرجان العنب السادس فعالياته تحت شعار " عناقيد العنب ثريات الذهب" الذي تنظمه بلدية القوارة على طريق حائل القصيم ، بجملة من الفعاليات المتنوعة.ويتضمن المهرجان ساحة للبيع والشراء ومنافذ بيع المزارعين البالغة ٣٢ منفذاً, بالإضافة إلى الأركان التوعوية وعصائر العنب ومبيعات الأسر وعربات الأطعمة والحرفيين والعروض المسرحية والفكاهية والإنشادية.وبين رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم أن المهرجان يأتي ضمن جملة من المهرجانات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة ، مؤكداً أن ذلك يعزز الحراك الاقتصادي و يهدف لتحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب والشابات للعمل في القطاع الزراعي .// انتهى //00:39ت م0121