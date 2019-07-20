تونس 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واساختتمت اليوم بمحافظة مدنين التونسية فعاليات الملتقى الإقليمي الخامس لضباط مرصد التراث المعماري والعمراني في الدول العربية، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"الإلكسو" بالتعاون مع المعهد الوطني التونسي للتراث.وصدر عن الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام، عدة توصيات من بينها تنظيم ورشة تفكير لتحديد آليات ومنهجية التسجيل في السجل العربي للتراث المعماري والعمراني لكل بلد من أجل الحفاظ على الذاكرة وتوظيف هذا الكم الهائل من التراث في منظومة التنمية .// انتهى //01:30ت م0123