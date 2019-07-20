جدة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليه 2019 م واساستقبل رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالرحمن اليحيى مساء اليوم الرحلة الثانية للحجاج الماليزيين التي وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ضمن مبادرة طريق مكة.كما كان في استقبالهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون الحج الدكتور حسين الشريف، ومدير شؤون الحج والعمرة بهيئة الطيران المدني المهندس مازن بازهير.وجرى استقبال الحجاج الماليزيين بباقات الورود والتمر وماء زمزم، وعبر الجميع عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وسهولة إجراءات السفر التي وفرت عليهم الوقت الطويل ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان، سائلين الله تعالى أن يحفظ للحرمين الشريفين أمنها وقادتها.وأعرب اللواء سليمان اليحيى في تصريح له عن سعادته ببدء توافد حجاج الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة لهذا العام وهم من : باكستان، بنجلاديش، وماليزيا، وإندونيسيا، رافعًا الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يجده الحجاج من رعاية واهتمام ومن ذلك برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي تأتي ضمن إطاره مبادرة طريق مكة.ووقف اللواء اليحيى على سير الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ورحب بالحجاج القادمين من مختلف دول العالم الإسلامي ومنهم دول المبادرة، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.// انتهى//01:50ت م0125