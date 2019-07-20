نيويورك 16 ذو القعدة 1440هـ 19 يوليو 2019 م واسأغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية منخفضة في أعقاب تقرير بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يخطط لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية نهاية الشهر.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 68.36 نقطة، أو 0.25%، إلى 27154.61 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 18.50 نقطة، أو 0.62% ليغلق عند 2976.61 نقطة، كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 60.75 نقطة، أو 0.74% إلى 8146.49 نقطة.// انتهى //04:44ت م0129