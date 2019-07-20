واشنطن 16 ذو القعدة 1440هـ 19 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اليوم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وزير خارجية جزر البهاما دارين هينفيلد، حيث ناقشا التعاون الأمني بين البلدين من خلال عملية جزر البهاما وتركس وكايكوس والمبادرة الأمنية لحوض البحر الكاريبي.كما التقى بومبيو، وزير الخارجية التشيلي تيودورو ريبيرا، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على الالتزام بمبادئ السوق الحرة والشفافية في العلاقات التجارية.// انتهى //05:07ت م0130