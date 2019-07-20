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السبت 1440/11/17 هـ الموافق 2019/07/20 م واس
الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
بموافقة خادم الحرمين.. المملكة تستقبل قوات أمريكية
سعود بن نايف: الحفاظ على البيئة واجب شرعي ووطني وأخلاقي
أمير الجوف يزور ملتقى ومتحف صحاري
أمير حائل يتفقد مقر مبادرة اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية
رئيس هيئة الفضاء يطلع على تطوير الصواريخ والمركبات في أمريكا
وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع صندوق الأوبك للتنمية الدولية
وزير الحج والعمرة يدشن مركز معلومات النقل في النقابة العامة للسيارات
إمام المسجد الحرام يحثّ الحجاج على توحيد العبادة وترك النعرات والعبارات الجاهلية
إمام المسجد النبوي: الحج وأمنه بيد قوية وأمينة ولن تسمح بتسييسه أو تعكيره
رفع أجزاء من ثوب الكعبة المشرفة منعاً للعبث والتبرك
100 مليار دولار أُنفقت لمشاريع الحرمين الشريفين
7 آلاف موظف يخدمون الحجاج بمطاري المدينة وجدة
مدينة الحجاج بحالة عمار تشرّع أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن
علييف: نتطلع إلى تطوير العلاقات على مختلف الأصعدة
رئيس بعثة بروناي يشيد بجهود المملكة في خدمة الحجاج
السفير المعلمي: المملكة السابعة عالمياً في كفاءة مؤشر الإنفاق الحكومي
افتتاح مركز الأمير نايف في بيروت
حقائب صحية لنازحي مخيم بني جابر من مركز الملك سلمان
المملكة الداعم الأول لليمن
مسؤول يمني: ندرس تجميد اتفاق السويد
العبـث الإيـراني يتـواصل
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