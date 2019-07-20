الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:بموافقة خادم الحرمين.. المملكة تستقبل قوات أمريكيةسعود بن نايف: الحفاظ على البيئة واجب شرعي ووطني وأخلاقيأمير الجوف يزور ملتقى ومتحف صحاريأمير حائل يتفقد مقر مبادرة اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانويةرئيس هيئة الفضاء يطلع على تطوير الصواريخ والمركبات في أمريكاوزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع صندوق الأوبك للتنمية الدوليةوزير الحج والعمرة يدشن مركز معلومات النقل في النقابة العامة للسياراتإمام المسجد الحرام يحثّ الحجاج على توحيد العبادة وترك النعرات والعبارات الجاهليةإمام المسجد النبوي: الحج وأمنه بيد قوية وأمينة ولن تسمح بتسييسه أو تعكيرهرفع أجزاء من ثوب الكعبة المشرفة منعاً للعبث والتبرك100 مليار دولار أُنفقت لمشاريع الحرمين الشريفين7 آلاف موظف يخدمون الحجاج بمطاري المدينة وجدةمدينة الحجاج بحالة عمار تشرّع أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمنعلييف: نتطلع إلى تطوير العلاقات على مختلف الأصعدةرئيس بعثة بروناي يشيد بجهود المملكة في خدمة الحجاجالسفير المعلمي: المملكة السابعة عالمياً في كفاءة مؤشر الإنفاق الحكوميافتتاح مركز الأمير نايف في بيروتحقائب صحية لنازحي مخيم بني جابر من مركز الملك سلمانالمملكة الداعم الأول لليمنمسؤول يمني: ندرس تجميد اتفاق السويدالعبـث الإيـراني يتـواصل// يتبع //06:06ت م0003