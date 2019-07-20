سياسي / الرئيس الأرجنتيني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
السبت 1440/11/17 هـ الموافق 2019/07/20 م واس
واشنطن 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس
التقى الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.
وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان، أن الرئيس الأرجنتيني ووزير الخارجية الأمريكي تعهدا بمواصلة التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، كما ناقشا عدد من القضايا الثنائية والعالمية.
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