واشنطن 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسالتقى الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان، أن الرئيس الأرجنتيني ووزير الخارجية الأمريكي تعهدا بمواصلة التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، كما ناقشا عدد من القضايا الثنائية والعالمية.// انتهى //06:44ت م0007