الطائف 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واساختتمت مساء أمس فعاليات الليالي الصيفية، التي نظّمتها جمعية الثقافة والفنون بالطائف خلال الفترة من 8 إلى 18 يوليو 2019، بإقامة عدد من الفعاليات، تضمنت ورشة الرسم الحر التفاعلي "الثانية" التي قدّمتها لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بالجمعية، إضافة إلى حفل فني بمشاركة عدد من الفنانين.من جهته أعرب مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي، عن شكره وتقديره لجميع المشاركين ومنظّمي فعاليات الليالي الصيفية على جهودهم البارزة في إنجاح الفعاليات، مؤكداً أن الجمعية تحرص على تقديم المزيد من الفعاليات النوعية في مختلف المجالات الفنية والثقافية التي تسعى من خلالها إلى إثراء الحراك الثقافي بالطائف ودعم المواهب الفنية الشابة في مختلف الفنون، إضافةً إلى تفعيل السياحة الثقافية التي تتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.يذكر أن فعاليات الليالي الصيفية بالطائف أقيمت خلال ثماني ليالي بواقع فعاليتين في كل ليلة، قُدّم خلالها 16 برنامجاً متنوعاً من مختلف المجالات الثقافية والفنية.// انتهى //09:01ت م0015