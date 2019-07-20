طرابلس 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، رسالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، لمجلس الأمن الدولي، يدعوه فيها إلى تحمل مسؤولياته تجاه اشتباكات العاصمة طرابلس.وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، وجرى مناقشة الوضع في ليبيا والآثار المترتبة على اشتباكات طرابلس، موضحة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجولات التي يجريها المشري إلى عدد من الدول والمنظمات.ورصدت تواصل ردود الفعل الغاضبة المحلية والدولية على اختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوه ،معبرين عن شعورهم بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد اختطافها من أمام منزلها ، داعين الى ضرورة الإفراج الفوري ومطالبة الجهات الأمنية بضرورة القبض على الفاعلين.وتطرقت إلى مشاركة القائم بالأعمال الأمريكى بالنيابة جوشوا هاريس بمؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية، وقال إن المرأة التي تحظى بالتمكين من شأنها تمكين المجتمعات، لمناقشة القوانين والسياسات والمعايير الثقافية واتجاهات الأعمال التي تعدّ بمثابة فرص وقيود أمام النهوض بريادة الأعمال لدى السيدات.// انتهى //09:23ت م0016