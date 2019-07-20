الخرطوم 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان، رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.ولفتت الانتباه إلى سيطرت قوات الشرعية اليمنية مسنودة بالتحالف العربي على مناطق جبلية في مديرية – باقم- بمحافظة صعدة.وسلطت الضوء على إصابة 97 فلسطينياً، بينهم 49 بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، أمس، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية في الجمعة الـ 67 لمسيرات العودة وكسر الحصار عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.وعرجت على تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس ، تأكيد إسقاط قواته طائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز وذلك بعد ما نفت طهران تصريحاً سابقاً لترامب بهذا الخصوص.// انتهى //10:52ت م0025