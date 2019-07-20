رام الله 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص لبحي خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية والشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.وتحدثت صحف فلسطين عن دعوة النائب الأول لرئيس برلمان بروكسل فؤاد احيدار، إلى ضرورة اتخاذ قرارات لمعاقبة إسرائيل على سياستها العنصرية ضد الفلسطينيين، من ضمنها قطع العلاقات التجارية والمصرفية ومنع تأشيرات الدخول، ووقف التعاون العلمي بين الجامعات معها.وتابعت رفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، المقترحات الأميركية لتوطين اللاجئين في دول عربية، مؤكدًا على أن مبادرة السلام العربية أوضحت أن العلاقات العربية الإسرائيلية تصار عندما تستكمل إسرائيل انسحابها من الأراضي الفلسطينية ومن القدس الشرقية، والجولان العربي السوري المحتل.وأوردت صحف اليوم خبر فوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.// انتهى //11:19ت م0028