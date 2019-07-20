الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأقامت جمعية البهاق الخيرية " فأل" مساء أمس، فعالية (يوم البهاق العالمي) للتوعية بالمرض وذلك في ساحة البجيري في الدرعية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد الهويشل أنّ هذه الفعاليات تهدف إلى نشر الوعي الصحي وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض البهاق لدى المجتمع، مضيفاً أن الجمعية تحرص على إقامة الاحتفالية سنوياً في عدد من مناطق المملكة، مشيراً إلى تنوع برامج الفعالية، التي شملت التوعية وتقديم الاستشارات والترفيه، كما شملت معرضاً شاركت فيه جمعيات خيرية ومراكز طبية متخصصة بعلاج البهاق.ولفت إلى أن جمعية "فأل" متخصصة في مرض البهاق، وتهتم بتقديم الوعي الصحي ومساندة المصابين من كلا الجنسين، وتبادر بتقديم البرامج العلاجية تحت إشراف أخصائيين مؤهلين، حيث تقدم الاستشارات النفسية والطبية عن البهاق.وشهدت الفعالية محاضرة للأخصائي الدكتور أحمد العيسى تحدث فيها عن مرض البهاق والمستجدات العلاجية، كما استقبل عدد من الأطباء والمتخصصينالاستشارات الطبية والنفسية.//انتهى//11:30ت م0030