بغداد 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم عددًا من القضايا المحلية المهمة والمثيرة للجدل في مقدمتها ظاهرة تراجع المستوى التعليمي, الذي ظهر من خلال نسبة النجاح المتدنية في امتحانات البكلوريا لهذا العام ،وركزت على طرق العلاج الناجعة لهذه الظاهرة.وتطرقت إلى الملف الأمني مبرزة الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء أمس الجمعة، والذي تركز حول استراتيجية الأمن السيبراني في العراق.وتناولت العلاقة بين بغداد واربيل مشيرة إلى الجهود التي يبذلها الطرفان لإيجاد حلول مناسبة للملفات المتراكمة العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم, خاصة مايتعلق بملف النفط والغاز.وفي الشأن المالي والاقتصادي تناولت نفي البنك المركزي العراقي أمس حصول أي عملية تهريب لفئات العملة العراقية، وذلك ردا ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشان.// انتهى //12:04ت م0032