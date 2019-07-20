طرابلس 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسالتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم في تونس سفير الاتحاد الأوروبي لليبيا آلن بوجيا وتباحثا آخر التطورات على الساحة الليبية.وأوضحت البعثة الأممية أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على الاستمرار في دعم العملية السياسية وتكثيف الجهود لاحتواء النزاع القائم.كما التقى سلامة أيضا سفير المملكة المتحدة مارتن رينولدز وتطرق الاجتماع إلى الوضع الدولي وكيفية تخفيف الانقسام حول ليبيا، وبحثا سبل العودة للعملية السياسية في أسرع وقت ممكن.واجتمع الممثل الخاص مع السفيرة الفرنسية بياتريس دوهيلين، حيث استعرض معها خلاصة جولته الخارجية الأخيرة.من جهتها أبدت السفيرة دعم بلادها للجهود وتقريب وجهات النظر خارجيًا وداخليًا.// انتهى //12:31ت م0034