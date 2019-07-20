تونس 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ببدء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في عقد اجتماعاتها مع الأحزاب والمجتمع المدني تحضيرًا لمرحلة تقديم الترشحات التي تبدأ بعد غد الاثنين للانتخابات التشريعية القادمة، وفق ما ينص عليه القانون الحالي ودون اعتبار التنقيحات التي أدخلها البرلمان .وأوردت محليا أيضًا دعوة تونس البلدان الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا " الكوميسا" إلى ضرورة احترام المبادئ المنظمة لهذه السوق، بما يمكن من دفع المبادلات التجارية والشراكة بين البلدان الأعضاء.وأخبرت مغاربيًا عن تعرض أحياء العاصمة الليبية طرابلس للقصف العشوائي المكثف بالطائرات والصواريخ، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، ورصدت في السياق دعوات أممية ودولية بإطلاق سراح عضو مجلس النواب سهام سرقيوة بعد اختطافها من منزلها في مدينة بنغازي شرق ليبيا .ونقلت عربيًا تأكيد قياديان في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات المقررة أمس مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء مشاورات داخلية للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق بدون أن يحددا موعدًا جديدًا لإجرائها.وكتب دوليا عن شن مسلحو حركة طالبان هجومًا منسقًا في اقليم قندهار بجنوب أفغانستان، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.// انتهى //12:37ت م0035