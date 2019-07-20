نجران 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واستواصل جامعة نجران استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة، وذلك حتى 21 من شهر ذي الحجة المقبل.وأبانت الجامعة أن الدبلومات العالية المُتاحة للتسجيل هي دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، وكذلك الإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية.كما تتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك علوم الحاسب التطبيقي، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص.وأوضحت الجامعة أن التسجيل سيكون متاحاً عبر الرابط الإلكتروني https://edugate.nu.edu.sa.// انتهى //13:06ت م0039