بغداد 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسباشرت القوات العراقية المشتركة اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من عمليتها الأمنية الواسعة التي أطلقت عليها إسم (إرادة النصر) وذلك لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال بغداد والمناطق المحاذية لها.وجاء في بيان صحفي لقيادة العمليات المشتركة اليوم انطلقت فجراليوم المرحلة الثانية من هذه العملية لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها التابعة لمحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار.وأوضح البيان أن هذه المرحلة تحظى بدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش العراقيين, فضلا عن طيران التحالف الدولي.إلى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بإغلاق مداخل قضاء الطارمية شمال بغداد تزامنا مع انطلاق هذه العملية.// انتهى //13:11ت م0040