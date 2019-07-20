عمّان 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسالتقى مندوب العاهل الأردني الأمير فيصل بن الحسين اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، الذي يزور الأردن حاليًا.وتم التأكيد خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ، والحرص على الارتقاء بها في شتى الميادين.كما جرى التأكيد على تطابق وجهات النظر بين البلدين حيال مختلف القضايا، وأهمية مواصلة التنسيق الوثيق بينهما لمواجهة التحديات ، خصوصًا فيما يخص القضية الفلسطينية والقدس.// انتهى //13:30ت م0042