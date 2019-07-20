سول 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم استمرار حالة التأهب القصوى التي أعلنتها البلاد أمس، وذلك تحسبًا لأي أضرار جراء الإعصار "داناس".ووفقا لما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، تواصل الحكومة المركزية والإدارات المحلية حالة التأهب لمواجهة أي موقف طارئ، مع اتخاذ خطوات لتقليل حجم الخسائر التي قد يحدثها "داناس"، رغم صغر حجمه.وقالت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية: "قد تكون هناك بعض الخسائر في المناطق الجبلية من جزيرة جيجو والأجزاء الجنوبية الأخرى من البلاد حتى غد (الأحد) بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية، رغم أن الإعصار قد تبدد تقريبا".// انتهى //13:37ت م0043