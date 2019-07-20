الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (515.016) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (503.118) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر (7.045) حاجاً , وعبر البحر (4.853) حاجاً،وذلك بزيادة ( 43.008 ) حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ( 9 % ) .// انتهى //13:38ت م0044