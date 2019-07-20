الطائف 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واساعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أربعة برامج تدريبية صيفية بمكتبي التعليم بمحافظتي رنية والمويه، بواقع برنامجين تدريبين لكل مكتب، وذلك لإتاحة الفرصة للمعلمين الراغبين في استثمار أوقات فراغهم في الصيف وتطوير أدائهم، وتشمل الحقائب التدريبية تخطيط التدريس ( المهارات الأساسية لتمكين المعلم )، واستراتيجيات التعلم النشط.وأكد اللهيبي أن تعليم الطائف يحرص على تغطية جميع مكاتب التعليم في المحافظات التابعة تعليمياً للطائف ببرامج التدريب الصيفي، وكذلك تحقيقاً لرغبات العديد من المعلمين في تلك المحافظات الراغبين في الاستفادة من تلك البرامج التي تحول المسافات البعيدة دون وصولهم إلى الطائف بشكل يومي.وأضاف اللهيبي أن تلك البرامج التي ستنطلق غداً، فرصة سانحة للمعلمين للاكتساب النمو المهني وتطوير الأداء.يذكر أن عدد البرامج التدريبية الصيفية للبنين والبنات التي نفذت خلال الأسبوع الثاني من التدريب الصيفي 62 برنامجاً تدريبياً، منها 27 للبنين و 35 للبنات، استفاد منها أكثر من 1000 متدرب ومتدربة بجميع القاعات التدريبية البالغ عددها 57 قاعة تدريب.// انتهى //13:40ت م0045