الجزائر 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على الشأن المحلي، وتحديدًا تتويج منتخب الجزائر الوطني لكرة القدم بكأس بطولة امم أفريقيا التي جرت في مصر، بعد فوزه على منتخب السنغال باستاد القاهرة بنتيجة هدف مقابل لاشيء.ورصدت موقف رئاسة الجمهورية من مقترحات المعارضة، مشيرة إلى أنها تبارك مقترح المنتدى المدني للتغيير بشأن الشخصيات المرشحة لإدارة الحوار الوطني الجامع.وتابعت مسيرات الجمعة 22 من عمر الحراك الشعبي السلمي في العاصمة الجزائر ومدن أخرى للمطالبة برحيل جميع رموز النظام القديم ومحاسبة المتورطين في الفساد.// انتهى //13:52ت م0047