لندن 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على استضافة قوات أمريكية في المملكة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأبرزت تأزم الموقف بين المملكة المتحدة وإيران، وذلك عقب احتجاز طهران لسفينتين بريطانيتين عند مضيق هرمز بالخليج العربي وتداعياته على المنطقة وحركة التجارة.ونقلت إعراب وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت عن قلق بلاده الشديد إزاء احتجاز إيران سفينتين في مضيق هرمز، وتأكيده أن احتجازهما أمر غير مقبول ودعى إلى حرية الملاحة في الخليج العربي.وأشارت إلى طلب فرنسا وألمانيا من إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها طهران، ووقف التصعيد بالمنطقة.وأبرزت إعلان الأرجنتين تنصيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وتجميد أصوله في البلاد.ونقلت ثناء وتقدير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الأرجنتين لتصنيفها حزب الله كجماعة إرهابية، أثناء زيارته للأرجنتين، وأمله أن تحذو الدول أخرى حذوها.وأفادت أن معيشة الفلسطينيين ودخلهم يتأثران بصورة مباشرة بمبيدات الحشائش الضارة التي ترشها طائرات إسرائيلية بالقرب من المنطقة العازلة في قطاع غزة، فيما يعد خرقا للمعايير الدولية.// انتهى //13:56ت م0048