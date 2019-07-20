القدس المحتلة 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واساقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة من جهة الحاجز العسكري الثابت قرب مدخل المخيم.وذكرت مصادر فلسطينية في القدس أن دوريات عسكرية إسرائيلية راجلة ومحمولة اقتحمت المخيم وشرعت بدهم الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى ضاحية راس خميس، ما تسبب بحالة من التوتر والفوضى في المنطقة.// انتهى //13:58ت م0050